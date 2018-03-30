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Суд защитил повредившего самолет летчика
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Суд защитил летчика, по ошибке повредившего самолет 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Приговор летчику Морской авиации Балтийского флота Сергею Нефедову, осужденному за повреждение Су-27 в результате ошибки пилотирования, отменен. Об этом сообщают источники газеты ВЗГЛЯД.
В четверг состоялось заседание Калининградского гарнизонного суда, рассматривашего апелляционную жалобу старшего лейтенанта Нефедова на ренее вынесенный обвинительный приговор. Согласно решению суда, апелляция стороны защиты была удовлетворена, приговор суда первой инстанции отменен, а дело возвращено на повторное следствие.
Ранее в распоряжении газеты ВЗГЛЯД оказались материалы процесса над старшим лейтенантом Морской авиации Балтийского флота Сергеем Нефедовым, чье дело в начале февраля рассматривал Калининградский гарнизонный суд. Офицер обвинялся следствием по ст. 351 УК — нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.
Суть обвинений заключалась в том, что лейтенант учился летать на Су-27п и в результате ошибки в работе с оборудованием кабины сильно повредил самолет во время посадки. 5 февраля Калининградский гарнизонный суд приговорил Нефедова к двум годам условно. Вступление приговора в силу давало возможность подать к летчику гражданский иск о возмещении нанесенного при посадке ущерба, который следствие оценило в более чем 27 млн рублей.
Однако многочисленные эксперты — военные летчики — заявляли о нелепости подобного приговора. Причиной ошибки, по их мнению, была недоученность летчика, а вменяемая ему статья 351 Уголовного кодекса была притянута за уши. «Кого же надо судить — начинающего ученика с налетом на данном самолете 22 часа, который совершил ошибку во время обучения, или тех, кто его недоучил и при этом выпустил в самостоятельный полет?», задавались вопросом высокопоставленные отставные летчики Морской авиации.
Апелляционная инстанция, судя по решению суда, согласилось с данной аргументацией.
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