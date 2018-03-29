Максименко огласят приговор 20 апреля

Приговор полковнику Максименко огласят 20 апреля

Ранее стало известно, что гособвинение запросило для Максименко 15 лет колонии строгого режима

Прокурор потребовал также назначить штраф в 165 млн рублей.

29 марта Захария Калашова приговорили к почти 10 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве.