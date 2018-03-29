Максименко огласят приговор 20 апреля

Мосгорсуд огласит приговор руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко, обвиняемому в получении взятки, 20 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что гособвинение запросило для Максименко 15 лет колонии строгого режима.
Прокурор потребовал также назначить штраф в 165 млн рублей.
Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель главы ГСУ СК по Москве Денис Никандров были арестованы по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) €500 тыс. за освобождение «авторитета» Итальянца.
29 марта Захария Калашова приговорили к почти 10 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве.