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Мошенники заработали миллион на сбое Telegram
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Мошенники заработали миллион на сбое Telegram 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мошенники воспользовались масштабным сбоем в работе мессенджера Telegram и выманили у пользователей под видом Павла Дурова почти 32 тысячи долларов (около 1,8 миллиона рублей). Об этом сообщается в пресс-релизе специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В то время, когда пользователи Telegram не могли получить доступ к сервису, мошенники создали страницу в Twitter, копирующую аккаунт Дурова, и от ее имени распространили сообщение с призывом поучаствовать в розыгрыше криптовалюты, запущенном «в качестве извинения» перед пользователями. Для популяризации твита мошенники упомянули в нем верифицированный профиль Павла Дурова.
Прикрепленная ссылка вела на сайт, имитирующий «беспроигрышную лотерею»: от участников требовалось прислать на специальный кошелек от 0,5 до 5 единиц криптовалюты Ethereum.
По оценкам экспертов, за несколько часов пользователи переслали мошенникам 78,4568202 единиц эфира (31 876 долларов или 1,8 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»). Многие обманутые подписчики поверили, что акцию проводил лично Дуров, и потребовали призвать его к ответу.
Массовый сбой в работе мессенджера Telegram произошел 29 марта. Позднее Дуров пояснил, что причиной послужили профилактические работы провайдера дата-центра.
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