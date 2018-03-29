В Москве электричка насмерть сбила мужчину, переходившего пути в неположенном месте

Электричка в Москве насмерть сбила молодого человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

"Сегодня в районе железнодорожной станции Перово электропоезд сообщением Черусти — Москва насмерть сбил молодого человека 1988 года рождения. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

По его словам, аналогичный случай произошел на станции Нижние Котлы. "На станции Нижние Котлы под поезд попала девушка 1994 года рождения, которая также переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", — добавил собеседник, отметив, что по данному факту также проводится проверка.