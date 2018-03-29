Ещё
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

В Москве электричка насмерть сбила мужчину, переходившего пути в неположенном месте 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Электричка в Москве насмерть сбила молодого человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.
"Сегодня в районе железнодорожной станции Перово электропоезд сообщением Черусти — Москва насмерть сбил молодого человека 1988 года рождения. Проводится проверка", — сказал собеседник агентства.
По его словам, аналогичный случай произошел на станции Нижние Котлы. "На станции Нижние Котлы под поезд попала девушка 1994 года рождения, которая также переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", — добавил собеседник, отметив, что по данному факту также проводится проверка.
ТАСС: последние новости
Путин: пожар в ТЦ в Кемерове произошел из-за халатности и разгильдяйства "Нафтогаз": сумма пени за неуплату "Газпромом" долга по решению суда достигла $20 млн Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары435
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово247
Юлия Скрипаль пошла на поправку239
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Европа начинает борьбу с «пророссийским инакомыслием»72
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение