Полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу

В США патологоанатом заявил, что полицейские произвели семь выстрелов в спину афроамериканцу

Патологоанатом Беннет Омалу, нанятый семьёй Стефона Кларка, застреленного полицейскими, заявил, что сотрудники правоохранительных органов семь раз выстрелили в спину чернокожему американцу. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что данные выводы были сделаны после вскрытия тела молодого человека.

Полученные Омалу данные противоречат официальной информации полицейского департамента Сакраменто , который утверждает, что сотрудники правоохранительных органов стреляли в Кларка, когда тот стоял к ним лицом, и всего произвели около 20 выстрелов.

При этом уточняется, что, комментируя результаты, полученные Омалу, в полиции заявили, что пока у них ещё нет окончательного отчёта о вскрытии от коронера.

Как сообщает Los Angeles Times, афроамериканец Стефон Кларк был застрелен полицией во дворе собственного дома в городе Сакраменто, так как правоохранительные органы посчитали, что он был разыскиваемым в округе хулиганом и у него было оружие.

После этого в городе начались митинги и демонстрации.