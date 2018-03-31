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Полицейские семь раз выстрелили в спину афроамериканцу
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В США патологоанатом заявил, что полицейские произвели семь выстрелов в спину афроамериканцу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Патологоанатом Беннет Омалу, нанятый семьёй Стефона Кларка, застреленного полицейскими, заявил, что сотрудники правоохранительных органов семь раз выстрелили в спину чернокожему американцу. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что данные выводы были сделаны после вскрытия тела молодого человека.
Полученные Омалу данные противоречат официальной информации полицейского департамента Сакраменто, который утверждает, что сотрудники правоохранительных органов стреляли в Кларка, когда тот стоял к ним лицом, и всего произвели около 20 выстрелов.
При этом уточняется, что, комментируя результаты, полученные Омалу, в полиции заявили, что пока у них ещё нет окончательного отчёта о вскрытии от коронера.
Как сообщает Los Angeles Times, афроамериканец Стефон Кларк был застрелен полицией во дворе собственного дома в городе Сакраменто, так как правоохранительные органы посчитали, что он был разыскиваемым в округе хулиганом и у него было оружие.
После этого в городе начались митинги и демонстрации.
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