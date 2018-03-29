Песков нашел турецкий след во вбросах о Кемерове 

Недостоверная информация о пожаре в Кемерове шла в основном с Украины и из Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — сказал Песков.
Украинский пранкер Евгений Вольнов после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит представляющимся сотрудниками моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в ТЦ.
При пожаре 25 марта погибли 64 человека.