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Песков нашел турецкий след во вбросах о Кемерове
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Песков нашел турецкий след во вбросах о Кемерове 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Недостоверная информация о пожаре в Кемерове шла в основном с Украины и из Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
«Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается», — сказал Песков.
Украинский пранкер Евгений Вольнов после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором он звонит представляющимся сотрудниками моргов в Кемерово и под видом сотрудника МЧС сообщает им о 300 погибших в ТЦ.
При пожаре 25 марта погибли 64 человека.
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