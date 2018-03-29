Образцы ДНК погибших в Кемерово доставлены в Москву

Образцы ДНК погибших при пожаре в ТЦ Кемерова доставлены на экспертизу в Москву

Образцы ДНК погибших при пожаре в торговом центре Кемерова доставлены в Москву для проведения генетической экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. «Было принято решение о том, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. Образцы ДНК погибших уже доставлены в Москву», — говорится в сообщении. Как добавили в ведомстве, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что «работы будут продолжаться круглосуточно и должны быть завершены в трёхнедельный срок с учётом особенностей проведения генетической экспертизы». Ранее в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России заявили, что ДНК-экспертиза для опознания погибших при пожаре в Кемерове может занять до трёх недель. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 64 человека.