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Образцы ДНК погибших в Кемерово доставлены в Москву
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Образцы ДНК погибших при пожаре в ТЦ Кемерова доставлены на экспертизу в Москву 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Образцы ДНК погибших при пожаре в торговом центре Кемерова доставлены в Москву для проведения генетической экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
«Было принято решение о том, что экспертизу будет проводить Федеральный центр судебно-медицинской экспертизы. Образцы ДНК погибших уже доставлены в Москву», — говорится в сообщении.
Как добавили в ведомстве, министр здравоохранения Вероника Скворцова заявляла, что «работы будут продолжаться круглосуточно и должны быть завершены в трёхнедельный срок с учётом особенностей проведения генетической экспертизы».
Ранее в Российском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава России заявили, что ДНК-экспертиза для опознания погибших при пожаре в Кемерове может занять до трёх недель.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар. В результате произошедшего, по последним данным, погибли 64 человека.
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