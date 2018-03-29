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Российский журналист перехитрил пранкера Вольнова
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Российский журналист перехитрил украинского пранкера Вольнова 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналисту «Комсомольской правды» Александру Коцу удалось разоблачить очередной пранк Евгения Вольнова, который ранее пустил слух о сотнях погибших при пожаре в Кемерове. Об этом он рассказал на сайте издания.
Коца привлекла фейковая картинка в интернете, безымянный автор которой предлагал заплатить 12 миллионов рублей за поимку украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков). В записке сообщалось, что при пожаре в «Зимней вишне» автор потерял мать, жену и маленького сына. Внизу мужчина оставил телефон для связи.
Позвонив по номеру, журналист пообщался с якобы жертвой пожара. Грустный голос на проводе представился Андреем и заявил, что ему поступило немало звонков с предложениями помощи. При этом никто из собеседников не просил денежное вознаграждение, заявил Андрей.
После разговора Коц решил проверить указанный в объявлении телефон, поискав его в интернете. Оказалось, что телефон принадлежал некому пранкеру, который неоднократно разыгрывал московский ресторан Daily Food.
Затем сотрудник «Комсомолки» по этому же номеру обнаружил объявления о наборе персонала в несуществующие заведение «Пьяный Аллах» и магазин «Модный Аллах»: подобные издевательства над мусульманами нередко использовал Вольнов.
Окончательно убедиться в своих догадках журналисту помогли специализированные сайты по грузоперевозкам, где номер телефона был привязан к украинскому аккаунту с именем Женя Вольнов. На этих ресурсах пранкер значился контактным лицом для перегона рефрижераторов с овощами из Авдеевки в Ростов-на-Дону.
Тогда Коц еще раз позвонил пранкеру и начал выяснять условия поимки самого Вольнова. Через минуту сотрудник газеты предложил собеседнику также обсудить транспортировку овощей из Украины в Россию, а затем «добил» шутника фразой про магазин «Модный Аллах».
По словам журналиста, ставший жертвой собственного пранка Вольнов обматерил собеседника и бросил трубку.
Вольнова считают виновным в распространении многочисленных слухов о 300 погибших при пожаре в Кемерове. Басманный суд Москвы 28 марта заочно арестовал пранкера: его обвинили в возбуждении ненависти или вражды. Следствие объявило его в международный розыск.
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