«Что-то пролетело над нами»: НЛО в небе над США

Пилоты двух американских авиакомпаний стали свидетелями НЛО. СМИ США раздобыли запись их переговоров с диспетчером и теперь обсуждают характеристики и происхождение необычного объекта.

Американские СМИ наперебой пересказывают подробности инцидента, случившегося в феврале этого года с неопознанным летающим объектом. В отличие от большинства случаев описания НЛО, в которых необычные объекты наблюдал один человек, в этот раз свидетелями странного явления оказались сразу два наблюдателя, и оба — пилоты коммерческих авиакомпаний.

Этот случай произошел 24 февраля в небе над пустыней в южной части штата Аризона.

Сначала пилот самолета Learjet 36, принадлежащего компании Phoenix Air Group, связался с диспетчером после того, как обратил внимание на странный объект, пролетавший над ним. Аудиозапись переговоров, полученная от Управления гражданской авиации США, была опубликована накануне СМИ и позволяет дословно восстановить события и диалоги во время инцидента.

— Кто-нибудь пролетал над нами где-то тридцать секунд назад?, — спросил пилот диспетчера, немного заикаясь.

После этого другой пилот в эфире произнес «НЛО», на что первый пилот ответил: «Да».

Спустя несколько минут диспетчер связался с пилотом другого самолета, A321 авиакомпании American Airlines, чтобы экипаж поискал в небе объект, находившийся в 20 километрах от них:

«Перед вами прошел самолет, который заметил что-то странное над ним, и у нас нет никаких отметок. Так что сообщите, если увидите что-то над вами».

Первый пилот снова подключился к разговору и объяснил то, что видел.

— Я не знаю, что это было, это был не самолет а… Оно двигалось в противоположном направлении.

В этот момент второй пилот A321 тоже подтвердил, что видит необычный объект.

— Да, что-то только что пролетело над нами, похожее на… Я не знаю, что это было, но он пролетело как минимум в 2-3 тыс. футов над нами. Да, оно пролетело прямо над нами, — подтвердил пилот A321.

После этого диспетчер попытался узнать у второго пилота, «находился ли объект в движении, или просто висел в воздухе».

— Я не могу разобрать, был ли это шар или что-то наподобие,

но оно прямо излучало или отражало свет, двигаясь в нескольких тысячах футов над нами в противоположном направлении, — ответил пилот.

На вопрос диспетчера, не мог бы это быть баллон Google , пилот ответил: «Сомнительно».

Этот радиообмен, который длился всего порядка шести минут — единственное свидетельство инцидента, который произошел в небе над Аризоной, несмотря на то, что необычный объект наблюдался сразу двумя пилотами на участке с интенсивным воздушным движением.

Известно то, что сами авиационные власти США тоже не имеют информации о природе объекта. В FAA заявили, что в указанное время в этом районе не проводилось никаких баллонных экспериментов и полетов экспериментальных летательных средств.

«У нас нет никаких комментариев кроме того, что вы слышали, — заявила Линн Лансфорд, представитель Управления гражданской авиации.

— Кроме короткого разговора между двумя самолетами, диспетчер не мог проверить, был ли какой-то другой самолет в этом районе. У нас тесные рабочие отношения с большим числом других служб, мы аккуратно контролируем военные и гражданские суда всех типов в этом районе каждый день, в том числе высотные погодные баллоны».

Американское издание The Drive, опубликовавшее запись переговоров, напоминает, что район, где произошел инцидент, окружен большим количеством объектов Минобороны и ВВС, и известен своей высокой активностью военных летательных средств, в том числе секретных.

В декабре 2017 года Пентагон признался, что последние годы тратил деньги на изучение НЛО — по данным журналистов, на эти цели с привлечением сторонней фирмы было потрачено до $22 млн Признание было сделано после публикации в New York Times , раскрывшей суммы и детали тайной программы. В ответ на запрос журналистов в Пентагоне признали существование в прошлом этой программы, но указали, что она была закрыта.

«Было решено, что существуют другие, более важные вопросы, которые заслуживают финансирования, и в интересах минобороны было сделать изменения», — заявил представитель Пентагона Томасс Кроссон.

Однако по словам представителя военной разведки Луиса Элизондо, в 2012 году программа не закрылась — всего лишь закончилось ее финансирование.