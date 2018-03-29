Членов «Христианского государства» посадили за поджог

Членов «Христианского государства» отправили в колонию за поджог автомобилей

Брат лидера организации Юрий Калинин , а также его сообщники Александр Баянов и Денис Манталуца признаны виновными в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.

На суде сообщники признали, что, пытаясь отомстить за фильма «Матильда», по ошибке сожгли автомобили случайных людей. Они попросили прощения у хозяев и пообещали полностью возместить ущерб. Последние, по данным агентства, уже подали гражданские иски: владелец Honda — на 986 тысяч рублей, а Mercedes GLS — более чем на 6 миллионов.