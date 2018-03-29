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Названа сумма украденных хакерами у россиян денег
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В Центробанке назвали сумму украденных хакерами у россиян денег в 2017 году 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хакеры в 2017 году незаконно сняли с банковских карт россиян 961 млн рублей. Об этом заявил замглавы управления по связям с общественностью главного управления Центробанка по ЦФО Дмитрий Баранов.
«Средняя сумма несанкционированной операции составляет 3 тысячи рублей. Это по мировым меркам очень низкий результат. Это то, чем мы обоснованно гордимся. Защищённость наших средств, хранящихся в электронном виде, лучше, сильнее и надёжнее. Мы можем гордиться нашим образованием, уровнем программистов, которых готовят наши вузы», — приводит Интерфакс слова Баранова.
Он отметил, что ещё одной проблемой является распространения фальшивых купюр. Однако, по словам Баранова, их число из года в год снижается.
Ранее замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артём Сычёв заявил, что мошенникам пока не удаётся найти быстрый способ выводить деньги с бирж и счетов страховых компаний, поэтому эти сферы находятся в безопасности.
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