Тулеев перечислил заработок пострадавшим

Тулеев и его замы перечислили заработок пострадавшим в ЧП в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на сайте администрации региона.

На благотворительный счет для оказания помощи семьям погибших поступают также от предприятий и организаций Кемеровской области, частных лиц со всей России и из-за рубежа.

На сегодняшний день на счету находится более 24 млн рублей. Распределять средства со счета будет комиссия при участии региональных депутатов и членов семей погибших.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, 41 из них — дети.