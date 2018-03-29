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Тулеев перечислил заработок пострадавшим
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Тулеев и его замы перечислили заработок пострадавшим в ЧП в Кемерово 

Рамблер 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой однодневный заработок на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», сообщается на сайте администрации региона.
На благотворительный счет для оказания помощи семьям погибших поступают также от предприятий и организаций Кемеровской области, частных лиц со всей России и из-за рубежа.
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На сегодняшний день на счету находится более 24 млн рублей. Распределять средства со счета будет комиссия при участии региональных депутатов и членов семей погибших.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово унес жизни 64 человек, 41 из них — дети.
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