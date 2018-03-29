Эксперт высказался о большом сроке Шакро Молодому

Эксперт объяснил, почему Шакро Молодой получил большой срок

Приговоренный к девяти годам и десяти месяцам строгого режима за вымогательства так называемый "вор в законе" Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой получил суровое наказание, в частности, из-за своего криминального статуса, считает адвокат Игорь Трунов

Никулинский суд Москвы в четверг вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории. Так называемый "вор в законе" Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима , его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец — восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначено от семи до девяти лет колонии.

Трунов напомнил, что в российском законодательстве никак не регламентируются "криминальные титулы" и клички, которыми СМИ наделяют фигурантов громких дел. Однако статус обвиняемого зачастую сказывается на решении суда, считает адвокат.

"Криминальное прошлое любого обвиняемого говорит о многом, но Шакро Молодой не был судим в России, что является смягчающим обстоятельством, но суд все равно вынес жестокое решение, продиктованное волной публикаций в СМИ", — заявил РИА Новости адвокат.

По его мнению, если бы Калашов был "обычным гражданином", то не получил бы такой большой срок.

"Закон должен был подходить к нему как к обычному гражданину, однако, судя по приговору, это не так", — добавил адвокат, отметив, что жалоба на приговор Никулинского суда может возыметь определенный успех и Калашову смягчат наказание.