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Эксперт высказался о большом сроке Шакро Молодому
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Эксперт объяснил, почему Шакро Молодой получил большой срок 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Приговоренный к девяти годам и десяти месяцам строгого режима за вымогательства так называемый "вор в законе" Захарий Калашов по прозвищу Шакро Молодой получил суровое наказание, в частности, из-за своего криминального статуса, считает адвокат Игорь Трунов.
Никулинский суд Москвы в четверг вынес приговор фигурантам самой громкой за последние годы криминальной истории. Так называемый "вор в законе" Шакро Молодой (Захарий Калашов) получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков по кличке Итальянец — восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначено от семи до девяти лет колонии.
Трунов напомнил, что в российском законодательстве никак не регламентируются "криминальные титулы" и клички, которыми СМИ наделяют фигурантов громких дел. Однако статус обвиняемого зачастую сказывается на решении суда, считает адвокат.
"Криминальное прошлое любого обвиняемого говорит о многом, но Шакро Молодой не был судим в России, что является смягчающим обстоятельством, но суд все равно вынес жестокое решение, продиктованное волной публикаций в СМИ", — заявил РИА Новости адвокат.
По его мнению, если бы Калашов был "обычным гражданином", то не получил бы такой большой срок.
"Закон должен был подходить к нему как к обычному гражданину, однако, судя по приговору, это не так", — добавил адвокат, отметив, что жалоба на приговор Никулинского суда может возыметь определенный успех и Калашову смягчат наказание.
Игорь Трунов также считает, что криминальный статус Шакро сыграл на пользу стороне обвинения, поэтому следствие и прокуратура довольно часто делали акцент на "титуле" обвиняемого, тогда как адвокатов "почти не было слышно".
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