Украина дала ответ по выдаче пранкера

Украина отказалась выдавать автора фейка о 300 погибших в Кемерове

«Украина своих граждан не выдает», — подчеркнула Гитлянская. При это она отметила, что это «общая практика». «Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — пояснила представитель СБУ.

28 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте Вольнова, который является гражданином Украины. Также сообщалось, что постановлением следователя он объявлен в международный розыск.

Следственный комитет России возбудил в отношении пранкера уголовное дело по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»). Вольнов подозревается в «публичном распространении недостоверных сведений о количестве жертв пожара в Кемерове с целью ввести в заблуждение родственников погибших и пострадавших и дестабилизировать ситуацию в регионе». Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

25 марта Вольнов опубликовал на своем YouTube-канале запись телефонного разговора с сотрудниками кемеровского морга. Он представился судмедэкспертом и заявил собеседникам, что тем стоит ожидать не менее 300 тел жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». После этого в соцсетях и мессенджерах распространилась информация об аналогичных потерях. Позже пранкер заявил, что «насчитал» 300 жертв, проанализировав число мест в кинозалах.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.