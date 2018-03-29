Для Максименко запросили 15 лет колонии

Гособвинитель попросил суд признать обвиненного во взятках руководителя управления собственной безопасности СК Михаила Максименко виновным и приговорить к 15 годам колонии строгого режима, сообщил журналистам в четверг его адвокат Андрей Гривцов.
"Прокурор попросил для моего подзащитного наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей", — сказал защитник.
Прения, в ходе которых прокурор Борис Локтионов попросил Мосгорсуд приговорить полковника к длительному сроку заключения, проходили в закрытом режиме — в материалах дела есть секретные документы.
"Довожу до вашего сведения, что по старому кодексу за такое преступление был предусмотрен расстрел", — прокомментировал журналистам вопрос о строгости наказания сам Локтионов.
Он добавил, что считает вину подсудимого полностью доказанной.
В понедельник Максименко дал показания в суде. В первой части, которая прошла публично, полковник зачитал свои показания, полностью отрицая вину. Вторая, в ходе которой стороны задавали офицеру вопросы, была закрытой.
Изначально Максименко, его бывшему заместителю Александру Ламонову и бывшему первому заместителю начальника московского главка СК Денису Никандрову вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" — Андрея Кочуйкова (Итальянец).
Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.
Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.
Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.