Для Максименко запросили 15 лет колонии

Обвинение запросило для полковника Максименко 15 лет колонии

"Прокурор попросил для моего подзащитного наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей", — сказал защитник.

Прения, в ходе которых прокурор Борис Локтионов попросил Мосгорсуд приговорить полковника к длительному сроку заключения, проходили в закрытом режиме — в материалах дела есть секретные документы.

"Довожу до вашего сведения, что по старому кодексу за такое преступление был предусмотрен расстрел", — прокомментировал журналистам вопрос о строгости наказания сам Локтионов.

Он добавил, что считает вину подсудимого полностью доказанной.

В понедельник Максименко дал показания в суде. В первой части, которая прошла публично, полковник зачитал свои показания, полностью отрицая вину. Вторая, в ходе которой стороны задавали офицеру вопросы, была закрытой.

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова . После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко с последней фабулой и направило его в суд.

Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства. Сейчас они и их защитники знакомятся с материалами. По словам источника РИА Новости, оба дела будут рассмотрены в особом порядке, что предполагает полное признание вины.