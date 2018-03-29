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В Алма-Ате опровергли слухи об атаке на воинскую часть
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Полиция опровергла слухи об атаке террористов на воинскую часть в Алма-Ате 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Peter Leonard
Распространяемая через мессенджер WhatsApp информация о якобы совершенном нападении террористов на военных и полицейских в Алма-Ате является фейком, сообщила пресс-служба городского департамента внутренних дел.
По информации полиции, в мессенджере WhatsApp распространяются аудиосообщения о якобы совершенном нападении на воинскую часть в Алма-Ате и предполагаемом террористическом акте в отношении сотрудников полиции.
"Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время по факту распространения заведомо ложной информации органами внутренних дел проводится проверка", — говорится в сообщении.
В пресс-релизе подчеркивается, что распространение и размещение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность.
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