Мощнейший взрыв на реке Иртыш выбил стекла в домах Семипалатинска

В казахстанском Семее (бывшем Семипалатинске) десятки квартир остались без стекол из-за подрыва льда на реке Иртыш.

Видео взрыва опубликовано на YouTube.

«На реке стали что-то делать, летал вертолет. И я подошел к окну, чтобы посмотреть. В это время произошел взрыв на реке, и ударной волной выбило стекла в окнах. Стекла разлетелись в разные стороны. Я отделался царапинами», — цитирует Tengrinews одного из очевидцев.

Ущерб, нанесенный жителям домов, будет возмещен администрацией области. Из-за подрыва льда пострадали три девятиэтажных дома и один пятиэтажный.

«В данный момент привлечены две компании, которые подсчитывают ущерб. Представители ходят по квартирам и делают замеры. Когда будет собрана вся информация, будет сделан анализ и определена сумма денег для восстановления», — сказал замруководителя городского отдела ЖКХ Амантай Утельбаев.

Подрыв льда на участках реки — мера, к которой власти города вынуждены были прибегнуть после сброса воды с Шульбинской ГЭС, отметили в администрации. Из-за подрыва также затопило остров Полковничий, откуда жителей эвакуировали в срочном порядке. Сейчас ситуация там нормализовалась.

«В настоящее время там идут взрывные работы. Они продолжатся до тех пор, пока зажор не будет устранен и лед не выйдет за пределы города», — заявили в службе информации гражданской защиты Семея.

По данным администрации, всего в город завезено 3,6 тонны взрывчатого вещества для взрывных работ на Иртыше.