В сети затравили проверявшую «Зимнюю вишню» инспектора

В соцсетях затравили проводившего последнюю проверку сгоревшей «Зимней вишни» инспектора

Инспектора МЧС Дарью Москалёву, которая провела последнюю проверку ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , вызвали на беседу в прокуратуру . Следователи намерены выяснить обстоятельства противопожарной инспекции, проведённой в июне 2016 года. Между тем на девушку обрушился шквал гневных и оскорбительных сообщений в связи с трагедией. Инспектора обвиняют в том, что она недобросовестно проверила меры безопасности в торговом центре. Коллеги Москалёвой встали на её защиту, отметив, что полноценную проверку Дарья не могла провести из-за «надзорных каникул» для объектов малого бизнеса, к которым относилась «Зимняя вишня».

Проверка за 2 часа

Как выяснил RT, государственного инспектора города Кемерово по пожарному надзору Дарью Москалёву вызвали на допрос в прокуратуру в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Поводом стал тот факт, что именно Москалёва последней инспектировала торговый центр на предмет соблюдения противопожарной безопасности.

Проверка, которая, по документам, была проведена в июне 2016 года, заняла два часа, никаких нарушений выявлено не было. Однако, по данным RT, официальный регламент требовал проведения проверки в течение 20 дней.

Никаких обвинений женщине пока не предъявили. Уволить женщину с маленьким ребёнком пожарный надзор тоже не имеет права, такое решение может принять только сама Дарья.

По данным RT, девушка живёт в Кемерово вместе с мужем и ребёнком. После окончания школы она изучала пожарную безопасность в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности. Москалёва проверяла пожарную безопасность в школах, магазинах и больницах в Заводском районе Кемерово.

26-летняя Дарья ушла в декрет полтора года назад, примерно через полгода после проверки «Зимней вишни».

Угрозы и оскорбления

Сейчас пожарный инспектор, проверявшая «Зимнюю вишню», удалилась из всех соцсетей из-за угроз, поступающих в её адрес. После того, как жители Кемерово узнали о работе девушки, они нашли её странички и начали писать оскорбительные комментарии.

«Тебе хорошо спится по ночам, сгоревшие дети в окно не стучатся?«Тебе хорошо спится по ночам, сгоревшие дети в окно не стучатся?», — спрашивают Москалёву пользователи. — «Кровь этих деток и слёзы их родителей — на твоих руках!».», — спрашивают Москалёву пользователи. — «Кровь этих деток и слёзы их родителей — на твоих руках!».

На мобильный телефон после нескольких подобных звонков и смс Дарья Москалёва тоже не отвечает.

Однако друзья и коллеги Москалёвой встали на её защиту. По их словам, обвинять Дарью не в чем — фактически она не заходила ни в «Зимнюю вишню», ни в другие торговые центры города из-за «надзорных каникул»: закон временно запрещает проверять предприятия, относящиеся к малому бизнесу. А именно в эту категорию, по каким-то причинам, попал сгоревший ТЦ.

«По закону это здание не должно было проверять МЧС, — говорит один из коллег Дарьи, пожелавший остаться неизвестным. — Четырёхэтажный торговый центр был записан как объект малого бизнеса. А значит, и осматривать огнетушители и пожарные выходы на каждом этаже по обновлённым правилам не нужно».

Пожарный инспектор, говорят коллеги Москалёвой, обязана была проверить учредительные документы, однако они даже не вправе просить чертежи здания или планы эвакуации.

«По новому закону, бизнесмены и владельцы могут пожаловаться на нарушение их прав», — говорят знакомые инспектора.

От проверки спасли «надзорные каникулы»

Отметим, что последнюю реальную проверку сгоревшего в Кемерово комплекса «Зимняя вишня» МЧС провело в 2012 году. Об этом рассказал СМИ заместитель начальника главы МЧС по Кемеровской области Павел Кононов. Он также отмечал, что в 2013-м году должна была состояться внеплановая инспекция, однако собственник якобы продал какие-то помещения, и проверяющие не смогли посмотреть всё здание.

В следующий раз проверка должна была состояться в 2016 году. Однако, как заявил Кононов, уже после того, как её согласовала прокуратура, владельцы ТЦ предъявили документы, что «Зимняя вишня» относится к субъектам малого бизнеса.

Так, по сведениям RT, вышло и в случае с проверкой Москалёвой. Документы на инспекцию ей привёз не владелец здания на проспекте Ленина и даже не его арендатор, а директор по персоналу кемеровской фирмы ООО «Бизнес-Спорт» Наталья Ващеникина. Этой организацией и ООО «Зимняя вишня» управлял один и тот же человек — Надежда Судденок

От Ващеникиной, по закону, требовалось взять в пожарный надзор только учредительные документы на ТРЦ и доверенность, подписанную её руководителем. Предъявив все эти документы Дарье Москалёвой, Ващеникина получила заключение «нарушений не выявлено» уже через два часа.

В соцсетях уже собрали полмиллиона подписей под петицией за прокурорскую проверку кемеровского МЧС. Местных спасателей обвиняют в том, что они не уделили безопасности в «Зимней вишне» должного внимания.

В настоящий момент с повторными проверками во все торговые центры страны вместе с инспекторами вышли прокуроры.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня», унёсший жизни 64 человек, произошёл в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как сообщил источник РИА Новости, после трагедии в кемеровском торговом центре губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя — руководителя аппарата региональной администрации и начальника департамента внутренней политики.

«С должностей сняты заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина», — сказал он.