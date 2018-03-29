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В Одесской области перевернулся частный грузовой поезд
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В Одесской области перевернулся частный грузовой поезд 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Локомотив и несколько вагонов с зерном сошли с рельсов и перевернулись в Одесской области на Ильичевском зерновом терминале. Как пишет «Думская», жертв и пострадавших в результате аварии нет.
«На фоне систематических разговоров о допуске «частной тяги» на инфраструктуру железной дороги, падение локомотива вместе с нагруженными зерном вагонами говорит явно не в пользу нововведения», — заявил представитель государственных «Украинских железных дорог» («Укрзализныця») Андрей Рязанцев.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «Укрзализныця» подписала контракт на $1 млрд с американской корпорацией General Electric Transportation на поставку, производство и модернизацию локомотивов.
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