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СК проверит информацию о связи школьницы и учительницы
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СК проверит информацию об интимной связи школьницы и учительницы 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет начал доследственную проверку после сообщений в Сети о возможной интимной связи учительницы и ученицы одной из школ Новгородской области, но пока фигуранты отрицают все обвинения, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе ведомства.
«В сети Интернет появилось сообщение о том, что в городе Боровичи Новгородской области учительница одной из школ вступала в интимную связь с ученицей. По данному факту следственными органами СК России по Новгородской области начата доследственная проверка. Она может занять до 30 суток, если в этом будет необходимость. Пока фигуранты отрицают все обвинения», — сообщила пресс-секретарь новгородского управления СК Анастасия Садриева газете ВЗГЛЯД.
По ее словам, в случае, если информация о связи педагога и подростка подтвердится, то уголовное дело будет незамедлительно возбуждено.
При необходимости все удаленные аккаунты в соцсетях могут быть восстановлены, и вычислить IP, с которого оправлялись провокационные фотографии, не составит труда, уточнила Садриева.
Напомним, ранее telegram-канал Mash сообщил о том, что 41-летнюю учительницу биологии и ее ученицу пользователи в Сети обвинили в интимной связи, выложив в публичный доступ переписку и интимную фотографию. Однако спустя несколько часов все аккаунты фигурантов дела были удалены.
Школьница завила, что фотографии — монтаж.
«Я разговаривала [с учительницей], и она говорит, что у нее нет такого белья. Там белье такое старое и вот эта непонятная рубаха, мужская что ли. И вот эта грудь, извините, не моего размера вообще, которую мне сделали на фотографии», — цитирует слова ученицы канал.
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