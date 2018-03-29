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ФСБ на Кубани разоблачила экстремистскую ячейку
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ФСБ на Кубани разоблачила религиозно-экстремистскую ячейку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники УФСБ на Кубани пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, в доме одного из ее участников были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
"В марте 2018 года в рамках реализации сотрудниками УФСБ России по Краснодарском краю комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки. Установлено, что один из ее участников посредством сети "Интернет" поддерживал связь с членами международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ — ред.) в Сирии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый намеревался выехать в Сирию для вступления в террористическую организацию, в связи с чем получил необходимые инструкции по переправке.
"В результате проведенных оперативных мероприятий по адресу его проживания обнаружены готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы", — добавили в ведомстве.
Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Санкция по основной статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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