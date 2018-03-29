Ещё
Финляндия экстрадировала россиянина за сбыт наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Финляндия экстрадировала в Россию обвиняемого в приготовлении к сбыту психотропных веществ 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российской Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что из Финляндии в Россию был экстрадирован россиянин Артур Дирко, который обвиняется в приготовлении к сбыту психотропных веществ в особо крупном размере. Об этом говорится в заявлении, которое оказалось в распоряжении RT.
«29 марта 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Финляндской Республики россиянина Артура Дирко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России», — указывается в сообщении.
Отмечается, что следствие полагает, что в мае 2015 года Дирко собирался с подельниками сбыть в Карелии около 1 кг психотропного вещества.
Правоохранительные органы пресекли данную сделку, при этом один из соучастников преступления был задержан, а психотропное вещество изъято.
Дирко удалось скрыться, но уже в апреле 2017 года он был обнаружен в Финляндии.
Ранее «ВашГород.ру» сообщало, что в Новосибирске задержали подозреваемую в продаже наркотиков.
RT на русском: последние новости
Кто может понести ответственность за гибель 64 человек в кемеровском ТЦ МИД Японии: следим за расследованием дела Скрипаля СК: посетители говорили о запахе горящей проводки в ТЦ Кемерова за сутки до пожара
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»399
Для россиян предложили ввести новый вид наказания128
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура104
«С чего это я должен их жалеть?»569
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение