Финляндия экстрадировала россиянина за сбыт наркотиков

Финляндия экстрадировала в Россию обвиняемого в приготовлении к сбыту психотропных веществ

«29 марта 2018 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась экстрадиция из Финляндской Республики россиянина Артура Дирко. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России», — указывается в сообщении.

Отмечается, что следствие полагает, что в мае 2015 года Дирко собирался с подельниками сбыть в Карелии около 1 кг психотропного вещества.

Правоохранительные органы пресекли данную сделку, при этом один из соучастников преступления был задержан, а психотропное вещество изъято.

Дирко удалось скрыться, но уже в апреле 2017 года он был обнаружен в Финляндии.