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В Карабахе автомобиль подорвался на мине
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

В Карабахе автомобиль подорвался на мине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Три человека погибли и двое получили ранения при подрыве автомобиля на мине в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает в четверг агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны НКР Сенора Асратяна.
"Автомобиль марки "Нива" с гражданскими лицами подорвался в Мартакертском районе Нагорного Карабаха. Три человека погибли, еще двое пострадали", — говорится в сообщении.
Как уточняет агентство, автомобиль принадлежал организации Halo Trust, которая помогает с обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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