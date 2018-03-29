В Карабахе автомобиль подорвался на мине

Три человека погибли и двое получили ранения при подрыве автомобиля на мине в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, передает в четверг агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны НКР Сенора Асратяна.

"Автомобиль марки "Нива" с гражданскими лицами подорвался в Мартакертском районе Нагорного Карабаха. Три человека погибли, еще двое пострадали", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, автомобиль принадлежал организации Halo Trust, которая помогает с обезвреживанием мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.