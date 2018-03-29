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Автомобилист попытался сбить военных во Франции
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Во Франции автомобилист попытался протаранить военных 

Рамблер 1 час назад
Фото: © AP Photo / Lionel Cironneau
В четверг, 29 марта, в департаменте Изер на юго-востоке Франции неизвестный на автомобиле попытался въехать в группу солдат во время их пробежки рядом с казармами. Об этом сообщает BFMTV.
Водитель предпринял две неудачные попытки «пойти на таран». Ни один военнослужащий не пострадал.
Автомобилисту удалось скрыться, его мотивы пока неизвестны.
По данным France Blue Isere, солдатам пришлось прыгать с тротуара в канаву, чтобы спастись от водителя.
При этом, по информации издания, правоохранители не считают инцидент попыткой теракта. Автомобиль объявили в розыск.
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