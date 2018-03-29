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В Румынии на АЭС произошла авария
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названа причина аварии на румынской АЭС 

Рамблер 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Daniel Mihailescu
В четверг, 29 марта, в Румынии произошла авария на атомной электростанции в городе Чернаводэ. Об этом сообщает Mediafax.
По данным издания, второй узел АЭС автоматически отключился от национальной энергосистемы. Представители АЭС заявили, что это случилось «из-за возникновения неисправности в электрической системе, а не в атомной».
По их словам, специалисты уже начали «необходимую коррекционную работу». На АЭС заявили о причинно-следственной связи между проверкой второго энергоблока, проведенной 25 марта, и автоматическим отключением 29 марта.
«Реактор автоматически отключается от энергосистемы за счет систем защиты, <…> это консервативное поведение, проходящее без влияния на ядерную безопасность », — пояснили представители АЭС.
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