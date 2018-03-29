В Румынии на АЭС произошла авария

Названа причина аварии на румынской АЭС

В четверг, 29 марта, в Румынии произошла авария на атомной электростанции в городе Чернаводэ . Об этом сообщает Mediafax.

По данным издания, второй узел АЭС автоматически отключился от национальной энергосистемы. Представители АЭС заявили, что это случилось «из-за возникновения неисправности в электрической системе, а не в атомной».

По их словам, специалисты уже начали «необходимую коррекционную работу». На АЭС заявили о причинно-следственной связи между проверкой второго энергоблока, проведенной 25 марта, и автоматическим отключением 29 марта.