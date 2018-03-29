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Самолет «России» получил повреждения в Лондоне
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Сотрудник лондонского аэропорта стал причиной поломки борта авиакомпании «Россия» 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник аэропорта в Лондоне пострадал при буксировке на вылет самолета авиакомпании «Россия», воздушное судно получило повреждения.
По словам представителя «России», во время буксировки на вылет воздушного самолета, выполнявшего рейс из лондонского аэропорта Гатвик в Санкт-Петербург, сотрудник обслуживающей рейс местной компании Dnata грубо нарушил правила техники безопасности, в результате чего его нога попала под движущееся шасси самолета, передает РИА «Новости».
«Во время высвобождения травмированного сотрудника применялось нештатное оборудование, в результате чего воздушному судну были нанесены повреждения, которые требуют дополнительных восстановительных работ. Воздушное судно выведено из оперирования», — заявили в авиакомпании.
В «России» заявили также, что местная инспекция без согласования с техническими службами авиакомпании сняла с самолета бортовое устройство записи переговоров экипажа и наземных служб.
«Пассажиры были высажены в здание аэровокзала и размещены в гостиницах. Для их вывоза авиакомпанией «Россия» будет задействовано резервное воздушное судно», — рассказали в российской авиакомпании.
По сообщению Sky News, инцидент произошел в среду, пострадавший — рабочий багажной службы.
«Пациент, взрослый мужчина, получил серьезное повреждение нижней конечности, после лечения, оказанного нашими сотрудниками, он был госпитализирован Воздушной медицинской службой», — заявила представитель службы скорой помощи.
По сообщению издания Mirror, пассажиры провели на борту самолета авиакомпании «Россия» после инцидента более полутора часов.
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