Самолет «России» получил повреждения в Лондоне

Сотрудник лондонского аэропорта стал причиной поломки борта авиакомпании «Россия»

Сотрудник аэропорта в Лондоне пострадал при буксировке на вылет самолета авиакомпании «Россия» , воздушное судно получило повреждения.

По словам представителя «России», во время буксировки на вылет воздушного самолета, выполнявшего рейс из лондонского аэропорта Гатвик в Санкт-Петербург , сотрудник обслуживающей рейс местной компании Dnata грубо нарушил правила техники безопасности, в результате чего его нога попала под движущееся шасси самолета, передает РИА «Новости»

«Во время высвобождения травмированного сотрудника применялось нештатное оборудование, в результате чего воздушному судну были нанесены повреждения, которые требуют дополнительных восстановительных работ. Воздушное судно выведено из оперирования», — заявили в авиакомпании.

В «России» заявили также, что местная инспекция без согласования с техническими службами авиакомпании сняла с самолета бортовое устройство записи переговоров экипажа и наземных служб.

«Пассажиры были высажены в здание аэровокзала и размещены в гостиницах. Для их вывоза авиакомпанией «Россия» будет задействовано резервное воздушное судно», — рассказали в российской авиакомпании.

По сообщению Sky News , инцидент произошел в среду, пострадавший — рабочий багажной службы.

«Пациент, взрослый мужчина, получил серьезное повреждение нижней конечности, после лечения, оказанного нашими сотрудниками, он был госпитализирован Воздушной медицинской службой», — заявила представитель службы скорой помощи.

По сообщению издания Mirror, пассажиры провели на борту самолета авиакомпании «Россия» после инцидента более полутора часов.