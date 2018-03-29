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В центре Петербурга загорелся ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В центре Петербурга загорелся ТЦ 

Рамблер 19 минут назад
Фото: @spb_today
Утром 29 марта в Доме Ленинградской торговли в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».
По данным издания, огонь охватил отдел одежды. Из-за пожара были эвакуированы 60 человек. О пострадавших информации нет.
На сайте управления МЧС по Петербургу сообщается о пожаре, который возник утром 29 марта по адресу Центральный район, Большая Конюшенная улица, дом 21А. По данным спасателей, в торговом здании «обгорела обстановка».
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 09:47 возгорание было ликвидировано. В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.
Накануне, 28 марта, в здании петербургского автоцентра Hyundai загорелся склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. Из горящего здания автосалона были эвакуированы 90 человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в МЧС России анонсировали проверки торгово-развлекательных центров по всей стране из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Проверки продлятся до 16 апреля.
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