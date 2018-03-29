В центре Петербурга загорелся ТЦ

Утром 29 марта в Доме Ленинградской торговли в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, огонь охватил отдел одежды. Из-за пожара были эвакуированы 60 человек. О пострадавших информации нет.

На сайте управления МЧС по Петербургу сообщается о пожаре, который возник утром 29 марта по адресу Центральный район, Большая Конюшенная улица, дом 21А. По данным спасателей, в торговом здании «обгорела обстановка».

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 09:47 возгорание было ликвидировано. В тушении пожара участвовали пять единиц техники и 25 человек личного состава МЧС.

Накануне, 28 марта, в здании петербургского автоцентра Hyundai загорелся склад с автозапчастями на площади 500 квадратных метров. Из горящего здания автосалона были эвакуированы 90 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в МЧС России анонсировали проверки торгово-развлекательных центров по всей стране из-за пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Проверки продлятся до 16 апреля.