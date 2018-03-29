В Свердловской области загорелся рейсовый автобус

На автовокзале рано утром 29 марта в Нижней Туре Свердловской области вспыхнул рейсовый автобус. Об этом сообщили в региональной службе МЧС, пишет ИА «URA.RU».
Сообщение на пульт пожарных о возгорании автобуса Kia в Нижней Туре поступило в 07:21 утра. Как выяснили спасатели, рейсовый автобус Качканар — Нижний Тагил загорелся в то время, когда пассажиры высаживались на конечной остановке маршрута — автовокзале. Увидев пожар, водитель отогнал машину подальше от людей и сам стал тушить автобус огнетушителем. Прибывшие на место 2 машины пожарных ликвидировали огонь за две минуты.
У автобуса полностью сгорело заднее колесо и обгорел кузов. Никто из людей не пострадал.
Причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями, сообщили в пресс— службе МЧС по Свердловской области.