Ещё
В Свердловской области загорелся рейсовый автобус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Свердловской области на автовокзале загорелся рейсовый автобус 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На автовокзале рано утром 29 марта в Нижней Туре Свердловской области вспыхнул рейсовый автобус. Об этом сообщили в региональной службе МЧС, пишет ИА «URA.RU».
Сообщение на пульт пожарных о возгорании автобуса Kia в Нижней Туре поступило в 07:21 утра. Как выяснили спасатели, рейсовый автобус Качканар — Нижний Тагил загорелся в то время, когда пассажиры высаживались на конечной остановке маршрута — автовокзале. Увидев пожар, водитель отогнал машину подальше от людей и сам стал тушить автобус огнетушителем. Прибывшие на место 2 машины пожарных ликвидировали огонь за две минуты.
У автобуса полностью сгорело заднее колесо и обгорел кузов. Никто из людей не пострадал.
Причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями, сообщили в пресс— службе МЧС по Свердловской области.
Парламентская газета: последние новости
Путин поручил найти подписантов документа об инспекции ТЦ в Кемерове в 2016 году Россия добьётся объективного расследования «дела Скрипаля», заявила Валентина Матвиенко Зам. начальника ГУ МЧС Бурятии задержали за взятку при осуществлении пожарного мониторинга
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»543
«Это шок»: Захарова о презентации Британии466
Блогер Варламов задержан в Москве425
Чиновников наказали за банкет в день траура54
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие22
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение