Блогер Варламов задержан в Москве

Блогер Илья Варламов был задержан в среду вечером в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом он написал в среду в своем Twitter. Он уточнил, что его задержали сотрудники ФСО в то время, когда он давал интервью РБК. При этом, ему «никто ничего не объяснил».
Очень важное видео. Страшная трагедия в Кемерово показала, что театр безопасности в России уже давно не работает, а люди просто-напросто не верят властям. Посмотрите, какая пропасть стоит между людьми и властью. https://t.co/JDAe1RAVpg— Илья Варламов (@varlamov) 27 марта 2018 г.
«Час не давали пользоваться телефоном», — написал Варламов.
Он уточнил, что был задержан в районе станции московского метро «Чистые пруды» и доставлен в ОВД «Мещанский». Позже Варламов сообщил, что его освободили. В правоохранительных органах пока не прокомментировали ситуацию.