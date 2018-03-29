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Блогер Варламов задержан в Москве
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Блогер Варламов был задержан в Москве 

BFM.RU 2 часа назад
Блогер Илья Варламов был задержан в среду вечером в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом он написал в среду в своем Twitter. Он уточнил, что его задержали сотрудники ФСО в то время, когда он давал интервью РБК. При этом, ему «никто ничего не объяснил».
«Час не давали пользоваться телефоном», — написал Варламов.
Он уточнил, что был задержан в районе станции московского метро «Чистые пруды» и доставлен в ОВД «Мещанский». Позже Варламов сообщил, что его освободили. В правоохранительных органах пока не прокомментировали ситуацию.
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