Блогер Варламов задержан в Москве

Очень важное видео. Страшная трагедия в Кемерово показала, что театр безопасности в России уже давно не работает, а люди просто-напросто не верят властям. Посмотрите, какая пропасть стоит между людьми и властью. https://t.co/JDAe1RAVpg— Илья Варламов (@varlamov) 27 марта 2018 г.