Замглавы МЧС Бурятии задержали за взятку

Замглавы МЧС Бурятии задержали по подозрению во взятке

"По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга", — сказал Столяров. По данным официального представителя СК региона Дмитрия Столярова, в отношении Унагаева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС Бурятии.

В настоящее время подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.