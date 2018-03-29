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Замглавы МЧС Бурятии задержали за взятку
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Замглавы МЧС Бурятии задержали по подозрению во взятке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи подозревают в получении крупной взятки заместителя начальника ГУ МЧС по республике Бурятия Дмитрия Унагаева, который получил ее за то, что помогал предпринимателю решать вопросы, связанные с пожарным мониторингом, сообщили РИА Новости в СУСК республики.
По данным официального представителя СК региона Дмитрия Столярова, в отношении Унагаева возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Данное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ Бурятии и службой собственной безопасности МЧС Бурятии.
"По версии следствия, Унагаев получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тысяч рублей за общее покровительство по службе при регулировании вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью при осуществлении пожарного мониторинга", — сказал Столяров.
В настоящее время подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого чиновника меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы.
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