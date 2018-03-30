Логотип Кемерово изменят после пожара

Логотип Кемерово изменится после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человек, жители предложили заменить логотип города, который был разработан к 100-летию Кемерово . На макете цифра 100 была обозначена в виде языков пламени.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КЕМЕРОВО

"Да, мы поддерживаем эту инициативу, и сейчас по этому поводу стартовал опрос общественного мнения", сообщает РИА Новости слова представителя администрации.

Обсуждение уместности действующей эмблемы началось в соцсетях. Большинство жителей сошлись на том, что пылающая цифра скорее напомнит о страшной трагедии, нежели о почтенном возрасте Кемерово.

В администрации отметили, что жители сами решат, необходим ли новый вариант официальной эмблемы праздника. Жителям Кемерово так же предложено решить, как будет выглядеть памятное место, организованное на месте сгоревшего торгового центра.

Проголосовать можно на сайте городской администрации.

Свое 100-летие Кемерово будет отмечать 12 июня 2018 года. Эмблема с языками пламени была придумала учителя и ученицы 7 класса из школы №58. Авторы эмблемы объединили образы, знакомые каждому кемеровчанину: сосну — как символ реликтового Соснового бора , рудознатца Михайло Волкова, первооткрывателя месторождений Кузнецкого угля, стилизованное изображение сердца в знак любви к городу, а также надпись "100 лет" в виде язычков пламени.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Он унес жизни 41 ребенка и 23 взрослых. Следователи задержали подозреваемых в трагедии. Это руководство торгового центра и компании-собственника, а также охранник, который отключил пожарную сигнализацию, когда начался пожар.