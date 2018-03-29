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Гранату с надписью «Слава Украине!» нашли в Белгороде
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гранату с надписью «Слава Украине!» нашли на колесе поезда в Белгороде 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Ручную гранату, предположительно РГД-5, обнаружили российские пограничники при осмотре грузового поезда, следовавшего из Харькова в Белгород. Она была прикреплена к колесной паре состава, сообщают в четверг, 29 марта, «Известия».
Боеприпас поместили в консервную банку, на которой неизвестные злоумышленники написали «Слава Украине!».
Отмечается, что при осмотре все вагоны поезда были пустыми. Происхождение гранаты будет устанавливать полиция.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» появилось в 1917-1920 годах и использовалось украинскими националистами. Фраза получила распространение в конце 2013 года после Евромайдана, принявшего ее в качестве своего основного лозунга.
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