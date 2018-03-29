В Якутии самолет сел на одном двигателе

Появилось видео с летевшим на одном двигателе Ан-24

Во вторник, 27 марта, самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Якутска на одном двигателе. Об этом сообщает Yakutsk.ru.

Экипаж лайнера, летевшего по маршруту Ленск — Якутск, отключил левый двигатель из-за утечки масла. Пилотам удалось совершить благополучную посадку.

На борту самолета находились 38 пассажиров и 180 килограммов багажа. Для расследования инцидента создали спецкомиссию. По данным неназванного источника Yakutsk.ru, собственное расследование решила провести и Росавиация.

В распоряжение Yakutsk.ru попало видео, снятое одним из пассажиров лайнера. Ролик демонстрирует, что один из двигателей воздушного судна не работает, также на записи видно стекающее масло.