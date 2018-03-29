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В США схватили убежавшего с психологом пациента
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США схватили убежавшего с психологом пациента 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: LVMPD
В США поймали мужчину с психическим заболеванием, сбежавшего из больницы в штате Арканзас вместе с психологом. Об этом сообщает New York Post.
46-летнего пациента Кори Чапина (Cory Chapin) и 41-летнюю Мишель Мессер (Michelle Messer) обнаружили в одном из домов города Норт-Лас-Вегас в штате Невада. Они арестованы. Психолога обвиняют в том, что она помогла больному покинуть лечебное учреждение, а также приносила ему в палату запрещенные вещи. В каких отношениях они состоят, не сообщается.
Мужчину и женщину объявили в розыск за пять дней до этого. Судя по видео с камер наблюдения, Мессер без разрешения вывела Чапина. Сообщается, что это произошло после ее допроса из-за пронесенных в больницу вещей.
Как отмечается, Мессер — лицензированный независимый психологический эксперт. Она девять лет работала в соцслужбах. В больнице заявили, что из-за произошедшего женщина, проводившая судебно-медицинские экспертизы, будет уволена.
Чапин был отправлен на принудительное лечение в 2015 году. До этого он «по велению бога» решил похитить женщину-парикмахера. Мужчину также обвиняли в краже, незаконном вождении и хранении наркотиков. Доктора отмечали, что без лечения существует «умеренный риск» применения мужчиной насилия.
New York Post пишет, что в начале 2016-го Чапин уже сбегал, когда его на 48 часов отпустили из больницы к отцу. Тогда мужчина также покинул Арканзас, а нашли его только в 2017-м. В лечебное учреждение его вернули лишь в ноябре.
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