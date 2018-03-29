ФСБ объявило в угон задержанное украинцами судно

ФСБ по Крыму объявило в угон задержанное украинцами судно «Норд»

Управление России Крыму возбудило уголовное дело против украинских пограничников, задержавших рыболовецкое судно «Норд».

Также он добавил, что подобные действия украинских пограничников грубо нарушают нормы международного права и противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Михайличенко отметил, что вопрос с освобождением крымских моряков находится на особом контроле правительства Республики Крым, и что организована работа по оказанию членам экипажа правовой помощи и по доставке продуктов питания и питьевой воды.

Напомним, ранее стало известно о задержании крымских рыболовов украинскими пограничниками. На борту судна «Норд» находится экипаж в составе 10-ти человек, чьи запасы еды и воды подходят к концу.