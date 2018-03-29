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ФСБ объявило в угон задержанное украинцами судно
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ФСБ по Крыму объявило в угон задержанное украинцами судно «Норд» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Управление России в Крыму возбудило уголовное дело против украинских пограничников, задержавших рыболовецкое судно «Норд».
«Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении сотрудников Государственной пограничной службы Украины возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса России», — передает слова Игоря Михайличенко ТАСС.
Также он добавил, что подобные действия украинских пограничников грубо нарушают нормы международного права и противоречат Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Михайличенко отметил, что вопрос с освобождением крымских моряков находится на особом контроле правительства Республики Крым, и что организована работа по оказанию членам экипажа правовой помощи и по доставке продуктов питания и питьевой воды.
Напомним, ранее стало известно о задержании крымских рыболовов украинскими пограничниками. На борту судна «Норд» находится экипаж в составе 10-ти человек, чьи запасы еды и воды подходят к концу.
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