Сотрудники сгоревшего ТЦ рассказали, как выводили посетителей

Сотрудники сгоревшего в Кемерове ТЦ рассказали, как выводили посетителей

На фоне расследования пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унёсшего 64 жизни, становятся известны истории посетителей и работников центра, которые не растерялись в критической ситуации. Уроженцы Таджикистана Фарзон Салилов и Махмуд Художаев помогли десяткам людей выбраться из объятого пламенем строения. Они рассказали RT, что провели посетителей торгового центра через аварийный выход на складе обувного магазина, в котором они работали. По словам мужчин, люди были дезориентированы, некоторые из них в панике даже поднимались вверх по лестнице, и их приходилось силой направлять в нужную сторону. События в «Зимней вишне» глазами очевидцев — в материале RT. Среда, 28 марта, была в России днём общенационального траура по жертвам пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». По последним официальным данным в минувшее воскресенье в столице Кузбасса погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. На месте трагедии работают более ста сотрудников центрального аппарата Следственного комитета России , которые должны выяснить все причины случившегося, а также установить виновных в произошедшем.

Между тем становятся известны истории простых жителей Кемерово , которые героически повели себя в критической ситуации. 28 марта прошли похороны 37-летней учительницы Татьяны Дарсалия, которая вывела из горящего ТЦ свою 14-летнюю дочь, а затем вернулась в здание, чтобы попытаться спасти оставшихся там детей. Выбраться обратно ей не удалось.

Героически повели себя во время пожара и уроженцы Таджикистана Фарзон Салилов и Махмуд Художаев, которые помогли выбраться из «Зимней вишни» десяткам людей. Салилов работал администратором, а Художаев — охранником в обувном магазине, который открылся в злополучном торговом центре всего за две недели до трагических событий 25 марта.

«Это было воскресенье, 25 марта, как обычно, работали. Я стоял возле двери нашего магазина и вдруг мне по рации наш сотрудник, который был возле другого входа, говорит: «У нас что-то случилось, люди бегают». Смотрю, действительно народ бегает и кричат: «Пожар!», — рассказал Салилов. О хронологии развития событий в здании Кемеровского кондитерского комбината, перестроенного под торговый центр пять лет назад RT рассказали сами Салилов и Художаев, а также работавшая с ними местная жительница Валерия Логинова.

По его словам, они с Художаевым находились возле одного входа в магазин, расположенный на втором этаже ТЦ, и сразу начали эвакуировать своих сотрудников и посетителей. Собеседник RT отметил, что в воскресный день в «Зимней вишне» было много народа, и когда большинство посетителей их магазина покинули торговый зал через аварийный выход, расположенный в складском помещении, они начали звать пробегавших мимо людей, указывать им безопасную дорогу, а некоторых и физически направлять в нужную сторону.

«Ещё были в колясках инвалиды. Наши ребята помогли им: подняли коляски и спустили вниз. На втором этаже были инвалиды. Они же не могли спускаться, сидели в колясках», — добавил он. «Все были в панике. Спрашивали, по какой стороне им выходить, мы показывали дорогу, как побыстрее спуститься на первый этаж… И показывали путь, и физически помогали им. Когда уже было сильное задымление, стало очень темно, ещё отключились все лампочки — помогали людям спускаться вниз», — пояснил Художаев.

Мужчины рассказали, что сами также испытывали паническое состояние, однако в первую очередь они думали о том, как помочь другим посетителям ТЦ, прежде всего женщинам и детям.

«Ждали до последнего»

«Запах дыма уже был, потом дым начал медленно-медленно к нам просачиваться. А когда мы начали народ эвакуировать через нас, уже чёрный дым конкретно начал спускаться. Уже задыхались», — рассказал Салилов. По словам Фарзона Салилова, они узнали о пожаре, который начался в детской зоне и стремительно охватил весь четвёртый этаж, по запаху и едкому дыму, спускавшемуся сверху.

«Было трудно дышать, но до последнего ждали: может, ещё кого-то сможем вытащить, потом сами выйдем. Мы же мужчины. Старались, чтобы все вышли», — отметил он.

«Сигнализации никакой вообще не было, даже на секунду — вообще ничего. Махмуд сказал, что мы правда горим. Я побежала в подсобку, где были другие девочки, и сказала, что, видимо, «Вишня» горит. Они спросили, почему сигнализации нет. В итоге мы все собрались, успели переодеться, потом вышли и Фарзон, Махмуд и все, кто там были довели нас почти до выхода — дальше я не помню, как дошла. Помню только, что девочка сзади, которая со мной работает, толкала меня через эту всю толпу», — рассказала она. В свою очередь работавшая в этом же обувном магазине Валерия Логинова заявила RT, что сигнализации в «Зимней вишне» во время пожара вообще не было слышно.

«Люди были вообще везде и была прямо очень сильная давка. Плохо всё было… Два администратора наших и три охранника дружно всех нас как-то «перетащили». Если бы не они, не знаю, что было бы, — отметила Логинова. — Не знаю, как сказать, они просто очень хорошие люди». Собеседница RT добавила, что когда она вышла из горящего ТЦ, то обернулась и увидела, как мужчина падает из окна третьего этажа.

«Самое первое у каждого человека — это вера»

«Помимо нас ещё много людей помогали, очень много. Мужчин много было, кто чем мог, помог… Самое первое у каждого человека — это вера. Вера не позволяет, чтобы ты смотрел на детей и чтобы они мимо прошли. Это самое главное. А потом совесть человеческая. Я сам отец, я сам сын, я сам брат. Мы всё это понимаем. Мы в такой ситуации ни разу не были, и такого от себя не ожидали, но просто хотели помочь людям», — отметил собеседник RT. Рассказывая о процессе эвакуации из объятого пламенем и задымлённого ТЦ, Фарзон Салилов признался, что в это время внутри «Зимней вишни» царил настоящий хаос. По его словам, когда они сами покидали здание, то видели, как некоторые дезориентированные люди, молодые девушки в панике поднимались вверх по лестнице. К счастью, им удалось остановить их и вывести на улицу.

«Никакого спасательства тут нет, мы себя спасателями не считаем, мы простые люди… Вы были бы на нашем месте, вы бы также поступили. Там столько людей сгорело наверху, как мы слышали. Вот они — герои, которые ради детей в огонь пошли, ценой своей жизни», — добавил Салилов.

«Страх был, шок, хотели ещё подняться, когда вышли на улицу. Мы хотели бы вернуться, чем-то ещё помочь, что-то ещё сделать, но дым уже спустился вниз, уже невозможно было. На первом этаже уже дым был. Да и всё, не пустили бы уже. Пожарные быстро среагировали. Приехали, начали они уже работать, и всё потом», — отметил Салилов. Мужчины рассказали, что после того, как они выбрались на улицу, они хотели было вернуться в здание, однако дым к тому моменту спустился уже до первого этажа, а на месте происшествия работали пожарные расчёты.

«Дети хотели жить, но судьба… Надеюсь, у меня сын тоже таким будет, чтобы от него какая-то польза была для людей и близких», — добавил он. По его словам, это страшное чувство беспомощности, когда хочешь помочь, но не можешь по-настоящему могут понять лишь те, кто были у полыхающего торгового центра, хотя боль утраты разделяют люди по всей стране и по всему миру.