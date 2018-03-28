На Египет обрушилась сильная песчаная буря

Сильнейшая песчаная буря обрушилась в среду на Египет . Как передает новостной портал "Масрауи", наибольшему удару стихии подверглись южные провинции страны — Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор Сохаг и Красное море.

Публикация от Ahmed Mostafa (@ahmed__mostafa__official) 28 Мар 2018 в 10:40 PDT Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы. Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии. Песчаные бури сопровождаются сильным ветром, скорость которого местами превышает 20 м/с. Его порывы валят линии электропередач, в результате чего ряд районов южных провинций остался без света.

Как передает "Аль-Ахрам", буря нарушила работу большинства аэропортов республики, которые временно прекратили отправку и прием самолетов. Так, из-за резко упавшей видимости следовавшие в Луксор, Каир Асуан и Сохаг рейсы были перенаправлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Столичный международный аэропорт функционирует по фактической погоде.

В связи с разгулом стихии власти призывают население без лишней надобности не выходить на улицы и воздержаться от поездок на автотранспорте. Поступала информация о закрытии из-за непогоды ряда участков на завершающихся в среду выборах президента Египта. Позднее избирком опроверг ее, на час продлив голосование из-за высокой явкой избирателей в вечерние часы.