В жилом доме в ХМАО произошел пожар, пострадавших нет

"По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 23.37 (21.37 мск)" — сообщил собеседник агентства. Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом здании на улице Совхозной в Мегионе поступило спасателям около 22.30 по местному времени (20.30 мск), локализовать огонь пожарным удалось примерно в течение 40 минут, отметили в ведомстве.

По его словам, здание примерно наполовину расселено, ранее его признали аварийным и подлежащим сносу. По разным оценкам, жилыми являются от 8 до 10 комнат.

Как отмечают местные пользователи социальных сетей, пострадавший от пожара дом является общежитием.