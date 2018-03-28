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В жилом доме в ХМАО произошел пожар
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В жилом доме в ХМАО произошел пожар, пострадавших нет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Частично расселенное жилое здание горело вечером в среду в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом здании на улице Совхозной в Мегионе поступило спасателям около 22.30 по местному времени (20.30 мск), локализовать огонь пожарным удалось примерно в течение 40 минут, отметили в ведомстве.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Ликвидация открытого горения зафиксирована в 23.37 (21.37 мск)" — сообщил собеседник агентства.
По его словам, здание примерно наполовину расселено, ранее его признали аварийным и подлежащим сносу. По разным оценкам, жилыми являются от 8 до 10 комнат.
Как отмечают местные пользователи социальных сетей, пострадавший от пожара дом является общежитием.
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