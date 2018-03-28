Трагедию в Кемерово могли предотвратить

Трагедию в ТЦ Кемерово могли предотвратить

«Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили, … что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке», — сказал он.

Бастрыкин отметил, что в «Зимней вишне» периодически возникали проблемы, но «так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это».

«Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций», — пообещал глава СК.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. Сегодня в России день общенационального траура.