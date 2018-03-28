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Трагедию в Кемерово могли предотвратить
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Трагедию в ТЦ Кемерово могли предотвратить 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Посетители кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» жаловались на запах горящей проводки за день до трагедии. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.
«Мы сейчас выявляем очевидцев, свидетелей, которые говорили, … что были запахи проводки горящей, уже за сутки сами посетители чувствовали, что что-то не в порядке», — сказал он.
Бастрыкин отметил, что в «Зимней вишне» периодически возникали проблемы, но «так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это».
«Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций», — пообещал глава СК.
>> Названа официальная версия пожала в Кемерово
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети. Сегодня в России день общенационального траура.
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