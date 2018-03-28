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Варламов сообщил о своем задержании
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом он написал в среду в Twitter.
"Давал интервью РБК, во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Сейчас передали полиции, целых две машины приехало. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном", — написал Варламов.
Как утверждается на странице блогера в LiveJournal, его задержали в районе станции московского метро "Чистые пруды" и доставили в ОВД "Мещанский".
Комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.
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