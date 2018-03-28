Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве

"Давал интервью РБК, во время прямого эфира меня задержали сотрудники ФСО. Сейчас передали полиции, целых две машины приехало. Никто ничего не объясняет, час не давали пользоваться телефоном", — написал Варламов. Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве сотрудниками правоохранительных органов . Об этом он написал в среду в Twitter.

Как утверждается на странице блогера в LiveJournal, его задержали в районе станции московского метро "Чистые пруды" и доставили в ОВД "Мещанский".