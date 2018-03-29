У мужчины в Москве украли 60 млн рублей

Почти 60 миллионов рублей отобрали трое мужчин с пистолетом на автостоянке возле торгового центра "Дубровка" в Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошёл накануне вечером по адресу: улица Шарикоподшипниковская, 13. Мужчине пригрозили пистолетом, и он, испугавшись, отдал разбойникам сумку, в которой лежала большая сумма в разной валюте.
"В сумке был 31 миллион рублей, 263 тысяч долларов, 167 тысяч евро. Ущерб составил около 58 миллионов рублей", — констатировал собеседник агентства.
Грабители скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Откуда, куда и зачем мужчина нес по улице такую сумму, не уточняется.