У мужчины в Москве украли 60 млн рублей

В Москве трое неизвестных украли у мужчины почти 60 млн рублей

Почти 60 миллионов рублей отобрали трое мужчин с пистолетом на автостоянке возле торгового центра "Дубровка" в Москве , сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного главка МВД

"В сумке был 31 миллион рублей, 263 тысяч долларов, 167 тысяч евро. Ущерб составил около 58 миллионов рублей", — констатировал собеседник агентства. Инцидент произошёл накануне вечером по адресу: улица Шарикоподшипниковская, 13. Мужчине пригрозили пистолетом, и он, испугавшись, отдал разбойникам сумку, в которой лежала большая сумма в разной валюте.

Грабители скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Откуда, куда и зачем мужчина нес по улице такую сумму, не уточняется.