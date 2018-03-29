Ещё
У мужчины в Москве украли 60 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Москве трое неизвестных украли у мужчины почти 60 млн рублей 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © Fotolia / SemA
Почти 60 миллионов рублей отобрали трое мужчин с пистолетом на автостоянке возле торгового центра "Дубровка" в Москве, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошёл накануне вечером по адресу: улица Шарикоподшипниковская, 13. Мужчине пригрозили пистолетом, и он, испугавшись, отдал разбойникам сумку, в которой лежала большая сумма в разной валюте.
"В сумке был 31 миллион рублей, 263 тысяч долларов, 167 тысяч евро. Ущерб составил около 58 миллионов рублей", — констатировал собеседник агентства.
Грабители скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось. Возбуждено уголовное дело о разбое.
Откуда, куда и зачем мужчина нес по улице такую сумму, не уточняется.
РИА Новости: последние новости
У большинства охранников ТЦ "Зимняя вишня" не было лицензий В Берлине задержали неисправный туристический автобус с детьми из России В Совфеде ответили на "презентацию Британии" по делу Скрипаля
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»155
Число пострадавших в Кемерово возросло197
Блогер Варламов задержан в Москве264
«Это шок»: Захарова о презентации Британии135
Россия приготовила ответ США271
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
03:44
Группа «ВИА Гра» переживает новую утрату
Шоу-бизнес
00:50
Задержан экс-депутат, избивший DJ Smash
Происшествия Криминал
00:16
В московском метро произошел сбой
Новости Москвы Происшествия
01:00
Бузова исчезла после пожара в «Зимней вишне»
Шоу-бизнес
00:33
«С чего это я должен их жалеть?»
Происшествия
03:03
Бондарчук решил судиться со «Смешариками»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение