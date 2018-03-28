Пранкера Вольнова объявили в международный розыск

По ее словам, следователь ходатайствовал о предъявлении пранкеру заочного обвинения по ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Наказание по данному обвинению предусматривает свободы на срок от двух до пяти лет.

В среду Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера.

В соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.