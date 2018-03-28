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Пранкера Вольнова объявили в международный розыск
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пранкера Вольнова объявили в международный розыск 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр YouTube
Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), распространявший слухи о количестве жертв при пожаре в Кемерово, объявлен в международный розыск.
«Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.
По ее словам, следователь ходатайствовал о предъявлении пранкеру заочного обвинения по ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). Наказание по данному обвинению предусматривает свободы на срок от двух до пяти лет.
В среду Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера.
В соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.
Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.
Позже выяснилось, что информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.
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