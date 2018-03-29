В Москве электрички сбили двух человек

Две электрички в четверг насмерть сбили женщину и мужчину в Москве , следователи проводят проверку, сообщает в четверг Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ Мужчина 1988 года рождения был сбит около 07.00 электричкой "Черусти — Москва" в районе станции "Перово" Курского направления Московской железной дороги при переходе путей. Женщину 1994 года рождения сбила около 10.00 электричка сообщением " Ожерелье — Москва" в районе станции "Нижние котлы" Павелецкого направления. Оба человека скончались от полученных травм. "В ходе проверок следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности", — сообщает ведомство.