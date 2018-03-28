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Полиция нашла автомобиль грабителей «Бинбанка»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Полиция нашла брошенный автомобиль ограбивших отделение «Бинбанка» в Москве 

Москва24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские обнаружили брошенным автомобиль Hyundai, на котором ранее скрылись ограбившие отделение "Бинбанка" в Сокольниках. Поиски злоумышленников продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Машина Hyundai обнаружена брошенной. Ведутся дальнейшие поиски злоумышленников", — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пятеро неизвестных ограбили отделение "Бинбанка" на востоке Москвы. Угрожая оружием, злоумышленники похитили из банка крупную сумму денег и скрылись на автомобиле Hyundai с подмосковными номерами и пробитым задним колесом. По предварительным оценкам, ущерб от грабежа составил 100 тысяч рублей. Чтобы поймать злоумышленников в столице был объявлен план "Перехват".
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