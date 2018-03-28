Полиция нашла автомобиль грабителей «Бинбанка»

Полицейские обнаружили брошенным автомобиль Hyundai, на котором ранее скрылись ограбившие отделение "Бинбанка" в Сокольниках. Поиски злоумышленников продолжаются, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Машина Hyundai обнаружена брошенной. Ведутся дальнейшие поиски злоумышленников", — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пятеро неизвестных ограбили отделение "Бинбанка" на востоке Москвы. Угрожая оружием, злоумышленники похитили из банка крупную сумму денег и скрылись на автомобиле Hyundai с подмосковными номерами и пробитым задним колесом. По предварительным оценкам, ущерб от грабежа составил 100 тысяч рублей. Чтобы поймать злоумышленников в столице был объявлен план "Перехват".