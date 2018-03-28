Новый арест по следам трагедии в Кемерово

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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Суд арестовал третьего фигуранта по делу «Зимней вишни» 

РИА Новости 2 часа назад
Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал почти на два месяца руководителя компании "Системный интегратор", которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня", Игоря Полозиненко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: избрать в отношении Полозиненко Игоря Владимировича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года", — сказал судья.
Журналистам Полозиненко сказал, что ожидал такого решения. "Следствие объявило многие документы уничтоженными пожаром, но это не так. Определен круг виновных и необходимо их довести до суда", — сказал он.
Полозиненко добавил, его организация оперативно устраняла все нарушения системы оповещения. По его словам, ответственность за трагедию должны нести собственники ТЦ.
Он добавил, что эвакуационные выходы в "Зимней вишне" были закрыты на ключи механически, никаких систем магнитного запирания на них не стояло, как говорится в некоторых заявлениях.
>> Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).
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