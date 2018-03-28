Появились данные экспертизы по пожару в Кемерове

Причиной пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове , унесшем жизни 64 человек, мог стать поджог. К такому выводу пришли специалисты пожарной лаборатории МЧС , сообщает « Комсомольская правда ».

Согласно предварительным результатам, пожар начался в детской комнате, где находился бассейн, наполненный поролоновыми кубиками. Хронология события такова: кто-то поджег один из кубиков, после чего огонь перекинулся на остальные, затем на сетку, свисавшую с потолка, и детский скалодром. Отделка скалодрома рассыпалась на огненные куски и подожгла пол.

«Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что услышал хлопок в детской зоне и увидел столб огня. Сам аттракцион не мог так запылать. Я утверждаю: это был поджог», — заключила Судденок. Версию о поджоге ранее высказывала и генеральный директор торгового центра Надежда Судденок . Давая показания по уголовному делу, она рассказала, что не раз «выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно играли в автоматы, делали надписи в туалетах».

Следственный комитет в качестве приоритетной версии рассматривает замыкание электропроводки. Уголовное дело расследуется по трем статьям, в том числе о нарушении правил пожарной безопасности. По данным следствия, в «Зимней вишне» не работали аварийные выходы, а также пожарная сигнализация.

В рамках расследования уголовного дела задержаны пять человек. Кроме Судденок, среди них числится технический директор ТЦ Георгий Соболев Игорь Полозиненко , разрабатывавший противопожарную систему, Александр Никитин , монтировавший эту систему, а также охранник, отключивший систему оповещения после сигнала о пожаре. 28 марта суд рассмотрит ходатайства об их аресте, Судденок уже заключена под стражу на два месяца.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, пострадавшими числятся 76 человек. Спасатели обнаружили все тела погибших, пропавших без вести, по данным МЧС, нет.