Тулеев предостерег семьи погибших в ТЦ от мошенников

Тулеев предостерег семьи погибших при пожаре в ТЦ от мошенников

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев в четверг записал видеообращение, в котором предостерегает от мошенников и взывает к бдительности семьи погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей.

Губернатор отметил, что оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в ТЦ работает круглосуточно. Сам Тулеев второй день встречается с семьями, у которых родные и близкие погибли в результате трагедии.

"Только перечислили деньги, а люди пострадавшие — они ж все на виду. Уже образовались группы мошенников, и они сейчас идут по этим семьям и говорят, давайте мы деньги вложим, и вы получите там через два месяца уже не пять, а 50 миллионов. Уже вот эти мошенники — ещё денег только часть перечислили — уже начинают "работать", — сказал он. В среду 21 семья получила материальные выплаты за погибших. Вместе с тем губернатор обеспокоен поступающими сигналами о действиях группы мошенников, которые пытаются нажиться на чужой беде и обманным путём присвоить крупные выплаты. По данным областных властей, неизвестные встречаются с членами семей, предлагают им вложить средства якобы для получения больших процентов.

"Аналогичные случаи, когда мошенники пытались обманным путём присвоить деньги, были после трагедии на шахте "Распадская". Поэтому сегодня каждой семье нужно уделить пристальное внимание, детально объяснить возможные действия мошенников, защитить кузбассовцев", — подчеркнул Тулеев и отметил, что продолжит лично встречаться с каждой семьёй. Тулеев обратился к тем, кто потерял близких при пожаре, и призвал ни в коем случае не соглашаться на уговоры мошенников о вкладах, не идти на какие-либо сделки. Губернатор поручил своему заместителю Алексею Сергееву и начальнику департамента социальной защиты населения Наталье Кругляковой предостеречь родных и близких погибших о действиях мошенников, напомнить телефон горячей линии и лично контролировать этот вопрос.

Ранее Тулеев заявил, что семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, от 200 до 400 тысяч рублей будет выплачено пострадавшим, в зависимости от степени тяжести состояния. Такие же суммы будут перечислены из федерального бюджета. Совладелец ТЦ "Зимняя вишня", компания "Кондитерус ком" обещала независимо от результатов расследования выплатить семьям погибших по 3 миллиона рублей. Таким образом, всего семьи получат по 5 миллионов рублей за каждого погибшего.