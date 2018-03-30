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Тулеев перевел свою зарплату за день семьям жертв пожара
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Тулеев перечислил свой однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили свой заработок за один день на счет помощи семьям погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", — сообщается на сайте администрации Кемеровской области.
Также помимо средств, поступивших на единоразовую материальную помощь, на счет переводят пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний и жителей Кемеровской области, других регионов России. Деньги поступают и от граждан стран всего мира.
Всего, по состоянию на 29 марта, на благотворительный счет поступило 24,3 миллиона рублей.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеров произошел 25 марта. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли 64 человека, 41 из которых были детьми. В настоящее время в больницах остаются девять пострадавших.
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