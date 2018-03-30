Тулеев перевел однодневный заработок семьям жертв пожара

Тулеев перечислил свой однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ

"Аман Тулеев и заместители губернатора перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", — сообщается на сайте администрации Кемеровской области.

Также помимо средств, поступивших на единоразовую материальную помощь, на счет переводят пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний и жителей Кемеровской области, других регионов России . Деньги поступают и от граждан стран всего мира.

Всего, по состоянию на 29 марта, на благотворительный счет поступило 24,3 миллиона рублей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеров произошел 25 марта. В результате инцидента, согласно последним данным, погибли 64 человека, 41 из которых были детьми. В настоящее время в больницах остаются девять пострадавших.