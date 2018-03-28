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Российского блогера избили ногами за дрифт
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российского блогера избили ногами за дрифт в гаражах 

Lenta.ru 3 часа назад
На воронежского видеоблогера и автора канала «СтопХлам» Дениса Сидорова напали четверо незнакомцев после того, как тот с подругой дрифтил возле гаражей. Об этом сообщает «Блокнот».
По словам журналистов, 24 марта молодой человек отвозил неисправную машину жены в автосервис. Он позвал с собой подругу-блогершу из Владивостока Настю Туман и собственного оператора. После этого они решили подрифтить на другом автомобиле, не отъезжая от находившихся рядом гаражей. Откуда у них была вторая машина, не уточняется.
Неподалеку от блогеров стояла толпа людей, которая наблюдала за происходящим. Спустя несколько минут к молодым людям подошел один мужчина из группы и попросил покинуть территорию, не объяснив причину.
Туман ответила, что они «уже накатались», поэтому готовы уехать без проблем. Сразу же после этой фразы незнакомец резко двинулся в сторону оператора, который снимал все происходящее. Сидевший на пассажирском сидении Сидоров вступился за него, однако на помощь нападавшему подбежали еще трое. Все они повалили блогера на землю и начали избивать его ногами.
В это время Туман достала смартфон и начала снимать драку, попутно пытаясь остановить действо криками. Однако когда она подошла чуть ближе, неизвестный мужчина выхватил у нее телефон. По информации СМИ, нападавшие зажали блогеров в гараже и требовали удалить все компрометирующие видеозаписи. Туман согласилась, но ей удалось обманом сохранить некоторые кадры.
Сразу после инцидента молодые люди отнесли заявление на агрессивных незнакомцев в полицию.
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